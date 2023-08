Leagues Cup Dieciseisavos León vs Real Salt Lake ¿Cómo llegan los equipos?

León y Real Salt Lake se medirán por los dieciseisavos de la Leagues Cup 2023, el jueves 3 de agosto a las 20:30 horas (Horario del centro de México) en el America First Field.

La Fiera se adueñó del primer puesto del grupo Oeste 3 con cinco unidades, en su primer partido igualaron 2-2 con Vancouver Whitecaps, sin embargo los esmeraldas se llevaron el punto adicional en una dramática y extensa tanda de penaltis que ganaron 16-15, en su segundo compromiso se impusieron 1-0 a Los Ángeles Galaxy, demostraron que serán serios candidatos.

Los Panzas Verdes en el arranque del Apertura 2023 de la Liga MX arrancaron con dos derrotas 1-2 con Chivas y 1-0 con Tigres y una victoria donde golearon 4-0 a Pachuca, además en torneos internacionales tienen fresco el recuerdo de la Concachampions 2023 donde vencieron al LAFC.

Los Royals por su parte en la Leagues Cup pasó como segundo del sector Oeste 2 ya que arrancaron con una victoria de 3-0 ante el Seattle Sounders, sin embargo en su segundo juego caerían 3-0 ante el Monterrey, por lo que mostró dos caras totalmente distintas.

Los Red & Blue Army en la presente campaña de la MLS se han mostrado como un conjunto de cuidado marchan como terceros de la Conferencia Oeste manejando un registro de 10 ganados, siete empatados y siete perdidos, por lo que son una verdadera incógnita.

All tickets $15? Say less.