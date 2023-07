Leagues Cup Fecha 1: Puebla vs Minnesota ¿Cómo llegan los equipos?

Puebla y Minnesota, se medirán por la primera jornada de la Leagues Cup 2023, el domingo 23 de julio a las 19:00 horas (Horario del centro de México) en el Allianz Field.

La Franja encara con entusiasmo el nuevo certamen internacional, con la ilusión de realizar un buen papel, trataran de conseguir su mejor versión y concretar una buena presentación lo cual es clave considerando que la fase de grupos es muy breve y no hay margen de error para conseguir un boleto para las etapas de eliminación directa, dieciseisavos es el primer objetivo.

Los Camoteros no han tenido el mejor de los arranques en el Apertura 2023, en su debut habían dejado una grata impresión empatando 1-1 en la casa de los actuales campeones del fútbol mexicano los Tigres de la UANL, sin embargo posteriormente el conjunto poblano hilo una mala racha primero cayeron como locales 2-3 ante Santos Laguna y en su más reciente cotejo perdieron 3-0 ante el América, pero deberán tratar de revertir estos resultados.

