Leagues Cup Fecha 3: Santos vs Orlando City ¿Cómo llegan los equipos?

Santos Laguna y Orlando City, se medirán por la tercera jornada de la Leagues Cup 2023, se disputará el sábado 29 de julio a las 17:30 horas (Horario del centro de México).

Los guerreros tuvieron una presentación agridulce si bien consiguieron rescatar una igualada 2-2 frente al Houston Dynamo luego de ir perdiendo el compromiso 2-0, Harold Preciado marco doblete por los laguneros al 45 y al 63 por medio de la pena máxima, sin embargo cuando llego el momento de definir quien se llevaría el punto extra en la tanda de penales perdieron 4-5.

Los verdiblancos dirigidos por el uruguayo Pablo Repetto están conscientes que el único camino para asegurar su pase a la siguiente ronda de este torneo internacional entre clubes de la Liga MX y la MLS, solo les sirve la victoria, en caso de empatar deberán ganar la tanda de penaltis.

Los Lions quieren rugir como locales en su primer partido de la Leagues Cup consiguieron igualar 1-1 con el Dinamo iniciaron perdiendo pero Duncan McGuire marcó el empate al 46, en los penales por la unidad adicional fueron ellos quienes salieron imponiéndose 5-4.

Los de Orlando con dos puntos dominan su destino en el certamen con la victoria amarran el liderato del grupo, desplazando a los de Houston, pero si los morados empatan entonces deberán llevarse ese punto por penales, lo prohibido es perder se despedirían en esta fase de grupos.

