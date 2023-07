Leagues Cup Fecha 3: Toluca vs Colorado ¿Cómo llegan los equipos?

Toluca y Colorado, se medirán por la tercera jornada de la Leagues Cup 2023, se disputará el lunes 31 de julio a las 19:30 horas (Horario centro de México) en el Dick's Sporting Goods Park.

Los Diablos Rojos proporcionaron un partidazo en la presentación en el certamen internacional entre los clubes de la Liga MX y los de la MLS, consiguiendo una reñida victoria por marcador de 4-3 frente a Nashville, los goles del equipo mexicano fueron obra de Ruiz quien realizó un doblete, el portero Volpi anotó de penal y Morales, esa victoria significo una inyección anímica importante.

Los Escarlatas dirigidos por Ignacio Ambriz tienen en sus manos la calificación en caso de ganar o empatar sellaran su pase a los dieciseisavos como lideres de su sector, sin embargo si pierden por dos goles o más entonces serian eliminados en fase de grupos.

Los Rapids no tienen margen de error luego de que en su debut en la Leagues Cup cayeran 2-1 con los Six-Strings, solo les sirve el ganar de preferencia por una diferencia de goles considerable para adueñarse del liderato, el empate no les funciona para nada, por lo que saldrán con todo.

Colorado ha tenido una temporada para el olvido en la MLS hasta el momento marchan como últimos de la Conferencia Oeste con un registro de tres ganados, 10 empatados y 10 perdidos.

"Hopefully it starts next Monday night against Toluca because it would be massive to advance in this tournament."@mike_revollo and @drewmoor review tonight's game against Nashville and look ahead to what will be needed against @TolucaFC in @LeaguesCup. pic.twitter.com/HQfwHEJ539