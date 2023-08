Leagues Cup: Monterrey cae ante Nashville en la semifinal

Monterrey cayó 2-0 con Nashville en la segunda semifinal de la Leagues Cup 2023, el último representante de la Liga MX no logró el objetivo de llegar a la Gran Final del certamen internacional contra el equipo de Messi el Inter de Miami.

Los dos finalistas son de la MLS, un fuerte golpe al fútbol mexicano.

Los Rayados no lograron descifrar a los The Six-Strings, el club estadounidense fue mejor en la mayor parte del encuentro y logró mantenerse en la pelea por el título.

La Pandilla tratará de rescatar un poco el orgullo y lucharan por ganar el duelo por el Tercer Lugar ante Philadelphia Union el próximo sábado 19 de agosto.

It is a HUGE win for the boys in gold 💛#EveryoneN pic.twitter.com/jlvZGNN7ZC