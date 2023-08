Leagues Cup: ¿Qué equipos mexicanos siguen y cuáles quedaron fuera?

La Leagues Cup 2023 organizada en conjunto por la Liga MX y la MLS, que se disputa en Estados Unidos, ha generado tema de conversación hasta este día y cuando aún faltan por disputarse encuentros de los dieciseisavos de final, se ha confirmado que nueve clubes mexicanos han quedado eliminados, generando más dudas en torno al nivel actual del fútbol mexicano.

El miércoles 3 de agosto se concretó una “jornada gris” para tres representantes de México que quedaron eliminados en el primer partido de eliminación directa y no pudieron clasificar a octavos.

Se trata del Mazatlán que perdió 2-1 con Dallas, Pachuca que en su debut y despedida después de igualar 0-0 cayó en la tanda de penales 5-3 con Dynamo y Juárez fue goleado 7-1 por LAFC.

Seis equipos de la Liga MX fueron eliminados en fase de grupos, siendo el caso más sonado el de Chivas el único de los cuatro grandes del fútbol mexicano que no pudo sortear la primera etapa.

Los otros que regresaron de forma anticipada fueron Puebla, Santos Laguna, Necaxa, Tijuana y Atlético de San Luis todos ellos finalizaron como coleros en sus respectivos grupos.

La mitad de los integrantes de la liga mexicana ya consumaron su fracaso deportivo.

Todos los clubes mexicanos eliminados de la #LeaguesCup 🏆



❌ Eliminados en Fase de Grupos

Necaxa

Santos

Xolos

Atlético de San Luis

Puebla

Chivas



❌ Eliminados en 16avos de Final

Mazatlán

Pachuca

FC Juárez



Quedan 9 clubes en la competencia ✅ pic.twitter.com/dtNIDSsYnb — PLATINUM Sports (@PS_SportsTV) August 3, 2023

¿Qué clubes mexicanos permanecen en competencia?

Este jueves 4 jugaron sus duelos por los dieciseisavos: Atlas quien se medirá a New England, Cruz Azul que se enfrentará al Charlotte FC y León vs Real Salt Lake, mientras que habrá un duelo entre dos mexicanos el Pumas vs Querétaro, por lo que al menos uno accederá a octavos.

El viernes 5 tendrán sus compromisos los otros cuatro que son considerados como los mayores candidatos por parte de la Liga MX para luchar por el título de la Leagues Cup: América que irá contra el Chicago Fire, Toluca que chochará con Sporting KC, Monterrey se medirá a los Timbers y el actual campeón del fútbol de México los Tigres se enfrentan a Whitecaps.