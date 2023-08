Leagues Cup Semifinal Monterrey vs Nashville ¿Cómo llegan los equipos?

Monterrey y Nashville se medirán por los cuartos de la Leagues Cup 2023, el martes 15 de agosto a las 19:30 horas (Horario del centro de México) en el Geodis Park.

Los Rayados vienen con el ánimo a tope después de conseguir superar los cuartos tras remontarle una desventaja de 2-0 al LAFC, los estadounidenses se habían adelantado con anotaciones de Bounga al 2 y Bogusz al 42, pero los albiazules sacaron el orgullo y con goles de Sergio Canales al 68, un autogol de Palencia al 80 y Rogelio Funes Mori al 88, firmaron el 3-2.

La Pandilla en las rondas previas consiguió llevarse el Clásico Regio por la mínima diferencia ante su némesis los Tigres de la UANL 1-0, mientras que en los dieciseisavos también por la mínima se impusieron a Timbers. Los dirigidos por el Tano Ortiz pretenden seguir avanzando.

The Six-Strings viene de encontrar su mejor versión en la Leagues Cup ya que en los cuartos no tuvo piedad y goleo 5-0 a Minnesota, por lo que demostraron que serán un rival de cuidado.

Nashville ya sabe lo que es eliminar a un equipo mexicano ya que en octavos eliminaron con polémica arbitral incluida a las Águilas del América luego de igualar 2-2, la tanda de penales se la quedaron 6-5, antes en los dieciseisavos también avanzaron en penaltis 5-4 sobre Cincinnati.

