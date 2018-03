¿Es en serio? Yo votaría por mí: LeBron James

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- LeBron James, estrella de los Cavs de Cleveland ya tiene a su 'gallo' para el Mejor Jugador de la temporada, se trata de él mismo.

De acuerdo con Vanguardia MX, LeBron James tiene a alguien en mente para el premio de Jugador Más Valioso de esta temporada.

Esta es una temporada en la que el prohibitivo favorito para JMV, James Harden, ha hecho cosas fenomenales con los líderes de la NBA, Houston Rockets, el actual JMV Russell Westbrook ha sido fantástico nuevamente para Oklahoma City, y Anthony Davis ha encontrado una nueva estratósfera para llevar su juego, especialmente después de que Nueva Orleans perdiera a DeMarcus Cousins.

"Yo votaría por mí".

"El conjunto de trabajo, cómo lo estoy haciendo, lo que ha estado sucediendo con nuestro equipo durante todo el año, cómo hemos tenido tantas lesiones y cosas de esa naturaleza, muchachos dentro y fuera, para poder mantener esta cosa a flote, definitivamente votaría por mí".

Sus números con los Cavaliers esta temporada se comparan favorablemente, o superan, la racha de cinco temporadas entre 2008-09 y 2012-13 cuando ganó el premio cuatro veces.

Sus promedios entonces: 27.8 puntos, 7.6 rebotes y 7.3 asistencias en 52 por ciento de lanzamientos mientras jugaba 38 minutos por juego.

Los números de esta temporada son definitivamente merecedores del JMV: 27.4 puntos, 9.1 asistencias, 8.6 rebotes en 55 por ciento de campo.

"Continuó probando que todos se equivocan y encuentra nuevos niveles", dijo el guardia de Miami Dwyane Wade, amigo de James desde hace mucho tiempo y excompañero de equipo en dos ocasiones.

"En su decimoquinta temporada, tener 33 años de edad y estar jugando como él juega, tan consistente como él juega, es tan impresionante como cualquier cosa que alguien haya hecho".

Un promedio de 27 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes es una rareza de la NBA.

Oscar Robertson tuvo números como esos cinco veces, en cinco temporadas consecutivas desde 1960-61 hasta 1964-65 (ganó su único premio MVP en la temporada 1963-64). Nadie logró promedios como ese hasta el año pasado, cuando Harden y Westbrook lo lograron.

"Lo he dicho", dijo James. "Obviamente, he tenido temporadas increíbles antes, pero lo he dicho: esto es lo mejor que puedo hacer, desde la perspectiva de un jugador de básquetbol completo".