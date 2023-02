‘El nuevo Rey’: LeBron James se convierte en el máximo anotador de la NBA

LeBron James, el delantero de los Lakers es el nuevo "Rey" de los puntos en la NBA, luego de que este martes se convirtiera en el máximo anotador de la historia tras acumular 38 mil 388 puntos en el juego contra Oklahoma City Thunder.

Estaba en su casa ante su gente en Los Ángeles. La energía de la Crypto Arena lo impulsó a intentar tiros de todos lados para romper la marca de Kareem Abdul-Jabbar, misma que impuso en abril de 1989.

James, de 38 años de edad y con 20 campañas en la NBA, terminó con 20 puntos la primera mitad, por lo que se veía viable que lograra el récord en el tercero o cuarto periodo.

38,388 POINTS LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3

Con el marcador 102-97, LeBron metió un doble para llegar a 34 puntos y solo le faltaban dos para superar a Kareem. Faltaba menos de un minuto para terminar el tercero.

Cuando restaba 10.9 segundo LeBron anotó un largo doble con marca para dejar el marcador 104-99.

Levantó las manos y celebró. Se detuvo el duelo, mientras Kareem se levantó de su lugar para aplaudirle.

Abdul-Jabbar tenía la marca con 38 mil 387 puntos, y ahora LeBron lo ha rebasado.

An incredible moment between two of the all-time greats.#ScoringKing pic.twitter.com/q29c6PN8ND