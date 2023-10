¡Continúa el legado de CR7! Cristiano Ronaldo Jr. ficha con el Al-Nassr Sub 13

Cristiano Ronaldo Júnior se unió a las filas del Al-Nassr Sub 13, en su intento de convertirse en futbolista profesional y jugar al lado de su padre, el mítico CR7.

El niño, de 12 años, ya se integró a las fuerzas básicas del club árabe tras firmar un acuerdo y portará el número 7, como ventiló el periodista Fabrizio Romano.

Pese a que se firmó un documento, el pequeño puede recibir dinero, ya que es menor de edad. Hace unos días, el propio CR7 ventiló el deseo que tiene su hijo para que jueguen juntos.

EL BOMBAZO DEL MERCADO 💣 Cristiano Ronaldo Jr acaba de firmar con el Al Nassr Sub 13. El heredero llegó a las filas del club de su padre y anhela jugar algún día con él.

"Me dice 'papá, aguanta unos años más, ¡quiero jugar contigo!" , refirió el internacional portugués.

Cristiano tiene ya 38 años, pero se mantiene en gran forma física y sigue anotando con la Selección, en la que ya presume 127 goles en 203 partidos.

No sería una sorpresa que CR7 llegue al Mundial de 2026 y que en poco tiempo también logre cumplir el sueño de jugar al lado de su hijo mayor.

