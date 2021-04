León se despide de la Concachampions: Toronto lo elimina en octavos de final

MÉXICO.- En un partido lleno de emociones, el Toronto FC clasificó este miércoles a los cuartos de final de la Concacaf Liga de Campeones al vencer 2-1 (3-2 global) al León, actual campeón del futbol mexicano, en Osceola Heritage Park, de Orlando, Florida.

Full Time! ⏰

🍁 2 - 1 🦁

Congratulations to @TorontoFC as they advance to the next round of 🏆 #SCCL21! 👏 pic.twitter.com/yncLBxM7Pz — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 15, 2021

Tanto canadienses como mexicanos buscaron el arco rival, pero las fallas en la zona defensiva del cuadro de Ignacio Ambriz los condenaron a la eliminación.

El encuentro no estuvo exento de las fallas del cuerpo arbitral, encabezado por el panameño John Pitti, pues anularon de manera inexplicable un gol a Noble Okello al minuto 28, quien había vencido con un remate de cabeza a Rodolfo Cota tras un desvío por parte de un defensa esmeralda.

Los dirigidos por el estadounidense Chris Armas abrieron el marcador al 55' tras un desborde que remató a placer Patrick Mullins.

⚽️ Goal @TorontoFC !



Patrick Mullins scores the opener of the game, and Toronto leads the series 2-1 over @clubleonfc | #SCCL21 pic.twitter.com/lwziUrj70A — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 14, 2021

El León se lanzó por la igualada, pero de nuevo un desborde agarró a la zaga visitante mal ubicada y al 70', Justin Morrow entró por el centro del área y fue empujado por la espalda por Jaine Barreiro, Cota rebotó el balón y por carambola terminó entrando a la meta.

⚽️ Goal by Justin Morrow!@TorontoFC increases the lead to 3-1 on aggregate | #SCCL21 pic.twitter.com/BAuOKNs386 — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 14, 2021

La Fiera herida fue a buscar el descuento y Fernando Navarro lo consiguió al 78', dejando poco más de diez minutos para la igualada, pero por más que lo buscaron, el cuadro mexicano no pudo anotar el gol que le daba el pase a la siguiente fase y así quedó eliminado el campeón del futbol mexicano en un torneo internacional.

⚽️ ¡Gol de @clubleonfc!



Fernando Navarro anota el descuento al 80' | #SCCL21 pic.twitter.com/WmhhJYRZo2 — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 14, 2021

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

México: Aguirre se disculpa por incumplir protocolos COVID

Futbolistas de la Liga Mx ignoran las sanciones Covid

Sin duda “hoy le ganaría Mayweather': 'Canelo'