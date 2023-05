León vs LAFC Final ida Concachampions 2023: Todo lo que debes saber

León y LAFC, tienen un encuentro importante en la ida de la Concachampions 2023 el partido se celebrará el miércoles 31 de mayo en el “Nou Camp” a las 20:00 Horas (Horario del centro de México).

Los Panzas Verdes tienen mucho porque reivindicarse con su afición, tuvieron un Torneo Clausura 2023 decepcionante, finalizaron como sextos de la tabla general con 30 unidades, producto de 8 victorias, seis empates y tres derrotas por lo que disputaron el repechaje como locales en el Estadio León ante el Atlético de San Luis donde sorpresivamente cayeron 3-1 quedándose sin posibilidades de acceder a la liguilla, tienen bastante tiempo de inactividad.

La Fiera en la presente edición de la Concachampions en octavos superó 3-0 al Tauro de Panamá, en cuartos golearon 6-2 Violette de Haití, en semifinales tuvieron su reto más importante cuando enfrentaron a Tigres en la ida cayeron 2-1, pero en la vuelta se impusieron 3-1 para ganar 4-3.

Por su parte Los Angeles Football Club, que tienen como una de sus principales figuras al delantero mexicano Carlos Vela, en el certamen internacional de la Concacaf ha atravesado un camino relativamente sencillo en octavos ganaron 4-2 al Alajuelense de Costa Rica, en cuartos no tuvieron piedad al golear 6-0 al Vancouver Whitecaps de Canadá y finalmente en semifinales se impondrían con global de 4-1 al Philadelphia Union, buscarán inspirarse en la hazaña del Seattle Sounders la temporada pasada que venció en la final a Pumas.

Es importante recordar que el ganador de la Concachampions 2023 obtendrá boletos para el Mundial de Clubes de la FIFA de este año y a la Copa Interamericana 2024, por lo que darán lo mejor de sí para salir victoriosos.

