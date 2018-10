Hijo de Messi dibujó el logo de la Juventus durante un juego

Agencia

BARCELONA, Esp.- Mediante un video difundido en redes sociales se puede observar a Thiago, hijo mayor de Lionel Messi dibujando sobre una hoja de papel el logo de la Juventus de Turín, sí, justo el equipo donde milita Cristiano Ronaldo.

El pequeño acompañó al astro argentino al partido del Barcelona y el Inter de la jornada 3 de la UEFA Champions League, partido en el que aprovechó para dibujar el logo del cuadro italiano, para después mostrárselo a su papá.

Las cámaras grabaron el momento en el que se lo mostró a Messi, video que posteriormente fue compartido en redes sociales y de inmediato se hizo viral.

Cabe recordar lo que alguna vez se reveló, Thiago es fan de Cristiano Ronaldo, por lo que se especula que dibujó el escudo de la Juventus justo por el delantero luso.

Las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de aplaudir dicho acto del pequeño, recordando la ocasión que Cristiano Ronaldo Jr. saludó emocionado a Lionel Messi durante la gala de los premios The Best 2017, ya que él admira al futbolista del Barcelona.

El inesperado dibujo

Fue una de las grandes curiosidades que dejó la victoria del Barça ante el Inter en la Liga de Campeones. No es habitual ver a Messi en las gradas viendo a sus compañeros y celebrar los goles lejos del césped.

El mismo que siempre que Leo se va a jugar le pregunta aquello de "Papá, ¿hoy también te va al gol?", esta vez, sin embargo, lo vio a su lado e incluso aprovechó para hacer algunos dibujos durante el partido.

En un momento determinado el pequeño Thiago le mostró los dibujos a su padre y algunos aficionados aprovecharon para captar el momento a través del móvil.

Lo curioso llegaría después cuando en uno de estos dibujos deja entrever la imagen de un escudo de la Juventus. Algo sorprendente. Sobre todo teniendo en cuenta que el duelo que estaba presenciando era entre el Barça e Inter