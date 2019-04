Agencis

El PSV confirmó la baja de Hirving Lozano para los dos últimos partidos de la Liga holandesa. A través de un comunicado, el club holandés hizo oficial que el delantero azteca terminó la temporada con los de Eindhoven.

El atacante sufrió una dura entrada en el partido ante el Willem II, por parte del defensa Freek Heerkens, que le obligó a salir del campo en camilla y con lágrimas por el dolor. Por lo que estará fuera lo que resta del semestre; con ello está en riesgo su participación en la Copa Oro con la Selección Mexicana.

“Me alivia saber que no hay ningún daño en mis ligamentos, pero obviamente me pone muy triste que no pueda jugar la fase decisiva de la Liga”, dijo Lozano al sitio del club Si bien Lozano mencionó que no presenta daños en el ligamento de la rodilla, el PSV no informó cuál fue exactamente lo que sufrió el Chucky.

“Ya ha comenzado mi rehabilitación. Voy a hacer todo lo posible para volver a estar en forma y volver a las canchas lo más pronto posible”, agregó. Sin duda, malas noticias para el PSV que no podrá contar con el Chucky en los dos últimos duelos, pues los de Eindhoven tienen 80 puntos, mismas unidades que el Ajax por lo que en las dos últimas jornadas ante el AZ Alkmaar (12 de mayo) y el Heracles (15 de mayo) se jugarán el título sin el mexicano.

De esta manera, el Chucky concluyó de manera abrupta su temporada con el PSV, a la espera de saber si estará listo para la Copa Oro con la Selección Mexicana, misma que se jugará en junio

