Lewis Hamilton desmiente su intento de unirse a Red Bull Racing

Lewis Hamilton se ha vuelto en la imagen pública más reconocida de Mercedes, sin embargo, medios especularon que el piloto de la Fórmula 1 quiso cambiar de escudería a principios de año.

Los rumores circularon cuando Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull Racing reveló que a principios de 2023, Hamilton acudió a él y puso en la mesa la posibilidad de abandonar Mercedes para unirse a sus filas, junto a Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez.

Esto ya que el piloto entró al inicio de la temporada sin un contrato para 2024, con Mercedes.

El jefe de la escudería alada, señaló que no fue la primera vez que sostuvo este tipo de conversación con Lewis, ya que es un asunto que no se le quita de la cabeza desde hace unos cuantos años.

Horner agregó que el piloto de 38 años también se acercó a Ferrari, para ver si no necesitaban a alguien más con ellos, según informó Fox Sports.

