Lewis Hamilton se disculpa por malos comentarios de su ciudad

Agencia

LONDRES.- El piloto Lewis Hamilton acudió el pasado fin de semana a la gala de la Personalidad del Año, en donde realizó unas declaraciones sobre su ciudad natal, Stevenage, que no sentaron bien a los vecinos de este lugar. Incluso la alcaldesa, Sharon Taylor, criticó las palabras del británico, así como las del jugador de bádminton, Gobi Ranganathan.

"Mi familia está aquí. Es un sueño para todos nosotros hacer algo diferente, salir de los barrios marginales. Bueno, no barrios marginales, sino salir de algún lugar y hacer algo. Ha sido un viaje muy largo y todos establecemos nuestras metas muy, muy altas", fueron las palabras que pronunció y que generaron controversia según el diario local The Comet.

También te puede interesar: ¡Entérate! Lewis Hamilton gana el Gran Premio de Abu Dabi

De acuerdo a Marca, la alcaldesa de Stevenage contestó a través de su cuenta de Twitter: "Decepciona que Hamilton haya utilizado esta gala para hacer comentarios negativos de su ciudad". Una crítica a la que se sumó Ranganathan. "Por mi parte, estoy orgulloso de llevar la bandera de Stevenage.

Me convertí en lo que soy hoy y nunca hubiera logrado todo lo que tengo sin el apoyo que el pueblo me ha brindado. No es perfecto, pero es mi hogar y tiene mucho que ofrecer si las personas simplemente abren los ojos", dijo el jugador de bádminton para la BBC.

Hamilton no dudó en usar sus redes sociales para disculparse por lo ocurrido. "¡Buenos días! Espero que estén bien. Les mando energía positiva y espero que tengan un día impresionante. Estoy muy contento porque mis vacaciones acaban de empezar. Quiero enviar un mensaje a la gente de Reino Unido y de Stevenage, el lugar en el que crecí", dijo el piloto en su Instagram.

"Estoy orgulloso de ser de allí, todavía me encanta a día de hoy. Si les he hecho daño con el error que cometí en la gala, no se molesten, olvídenlo. Es energía negativa, estoy muy orgulloso del lugar del que vengo. Espero que sepan que lo represento lo mejor que puedo siempre. Nadie es perfecto, cometo errores de forma bastante frecuente", añadió.

"Delante del público, al intentar encontrar las palabras adecuadas para expresar el largo camino por el que he pasado a lo largo de mi vida, opté por las palabras incorrectas, pero no lo hice a propósito. Los que me conocen, lo saben, que Dios los bendiga, ¡buen día!", concluyó el piloto de Mercedes.