CIUDAD DE MÉXICO.- El Campeonato del Mundo de F1 está llegando al final de la temporada 2018. En su etapa americana pasaba hace una semana por Austin (Texas), donde Lewis Hamilton (Mercedes) podría haberse coronado líder y conseguir su quinto título mundial, y ahora llega hasta tierras mexicanas para celebrar el Gran Premio de México, la antepenúltima cita de este año y la segunda oportunidad para el británico.

Será este domingo 28 de octubre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México, donde el de Mercedes podrá decretar el campeonato, como ya sentenció su cuarto Mundial el año pasado en el mismo trazado, publica El País.

Para ello tan solo deberá sumar cinco puntos a los 346 que tiene actualmente y que le colocan justo por delante de los dos pilotos de Ferrari: Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen. Fue precisamente el finlandés quien logró la victoria en el Gran Premio estadounidense, seguido de Max Verstappen (Red Bull) y del propio Hamilton.

A la espera de saber si será en el Gran Premio de México donde se decida el campeonato, los mexicanos se preparan para su cuarto Mundial desde que la F1 volviera en 2015 al país tras 22 años ausente.

