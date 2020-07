Lewis Hamilton se lleva el Gran Premio de Hungría

Lewis Hamilton triunfó en el Gran Premio de Hungría, una carrera que dominó de principio a fin, sin competencia en la tercera carrera de la temporada 2020 de la Fórmula Uno.

Para el británico, estrella de Mercedes, fue su octava victoria sobre el Hungaroring, para empalmar el registro de Michael Schumacher de Francia… una nueva marca que le iguala al alemán, ahora está a cinco de las victorias (91) y, posteriormente, los campeonatos mundiales (siete).

