El siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1 Sir Lewis Hamilton y la exnúmero uno del mundo del tenis Serena Williams se unen a la oferta del empresario britanico Martin Broughton para comprar el equipo de la Premier League, Chelsea, así lo informó la cadena Sky Sports este jueves.

El famoso piloto de Fórmula 1 a cargo de la escudería Mercedes y la leyenda del tenis femenil se estarían sumando a la candidatura de Martin Broughton, quien es un favorito para apropiarse con el club londinense.

Cabe destacar, que diversos inversores en todo el mundo y miembros del consorcio de Broughton como lo son el presidente del atletismo mundial, Sebastian Coe, y otros quieren mantener el estatus del club Chelsea, además de Josh Harris y David Blitzer, propietarios de equipos deportivos como los Philadelphia 76ers de la NBA.

Serena Williams y Lewis Hamilton habrían ofrecido de manera individual una cantidad estimada de 10 millones de libras (unos 13.06 millones de dólares), informó Sky Sports.

BREAKING | Sir Lewis Hamilton and Serena Williams are committing millions of pounds to one of the bids vying to become the new owners of Chelsea Football Club ⬇pic.twitter.com/CXqs0kEdBw