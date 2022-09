La Liga española elevó significativamente el límite de gasto del Barcelona para esta temporada luego que el conjunto catalán vendió a mediados de año parte de sus derechos televisivos para los próximos 25 años y otros activos a fin de equilibrar sus finanzas.

Al Barcelona se le ha permitido gastar 656 millones de euros en jugadores y personal para esta campaña, incluyendo salarios, de acuerdo con los límites de gasto para cada equipo que la Liga española hizo públicos el viernes. Se trata de un salto masivo luego que el límite de gasto del club azulgrana entró en territorio negativo el invierno pasado.

🚨🚨| Official: La Liga announces the salary cap for all clubs after the transfer market has ended. Barcelona’s limit has increased from -€144M to €656M. #fcblive 💰✅ pic.twitter.com/3vvKJyaVFH