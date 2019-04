Agencias

El que probablemente sea el mejor partido hasta ahora en la temporada de la Liga Española se jugó este martes en el Estadio de la Cerámica entre Villarreal y Barcelona, que terminó con un vibrante 4-4 que dejó cifras, curiosidades y datos para la memoria.

Como la lógica dictaba, el Barça se puso adelante y lo hizo a ritmo de samba con goles de Philippe Coutinho y Malcom. Hasta ahí todo normal, pero lo interesante llegó después. Samu Chukwueze, la emergente estrella nigeriana del Submarino Amarillo, recortó distancias con el 1-2 y se convirtió en el noveno jugador menor de 20 años que le anota a los catalanes en este siglo en LaLiga, de acuerdo a Mr. Chip.

Messi y Suárez hicieron los goles del 3-4 y 4-4 (Foto: @FCBarcelona_es)

El 2-2 fue del camerunés Ekambi, siendo la primera vez que dos africanos le anotan al Barça en partido liguero ¡desde 1952! En aquel entonces lo logró un club de nombre Atlético Tetuán de Marruecos, cuando aún era territorio español.

Lo impensado sucedió al 62': remontada del Villarreal luego de ir abajo por dos goles, algo que nadie conseguía contra el Barcelona desde el 2013, siendo la Real Sociedad -en la que jugaba el mexicano Carlos Vela- la última que lo logró para vencerles 3-2.

El Submarino hizo mayor la diferencia al 80' en una escapada de Carlos Bacca y parecía que lo no ocurrido desde hacía seis años se reeditaría, pero jamás se puede descontar a Lionel Messi y Luis Suárez. En desventaja por dos (4-2) luego de ir arriba por dos (0-2), esto no se veía con el Barcelona desde hace 70 AÑOS, en 1949 contra el Celta de Vigo, sin embargo, apareció D10S (aunque al Papa no le guste).

(Foto: @FCBarcelona_es) Messi marcó su sexto gol de tiro libre directo en la Liga Española por segunda temporada consecutiva.

Messi marcó su sexto gol de tiro libre directo en la Liga Española por segunda temporada consecutiva. En los 25 años previos solamente Ronaldinho había logrado tantos aciertos en un calendario. Finalmente hizo acto de presencia Suárez. El killer uruguayo sacó un remate espectacular de botepronto para el 4-4.

Es el tercer partido en toda la historia de LaLiga que fue del 0-2 al 4-2 y terminó 4-4, con el Espanyol-Levante de 1963 y el Villarreal- Atlético de Madrid en 2008 como los previos.

(Info: mediotiempo)