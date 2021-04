DANIELLA MATAR

MILÁN.- Con más sufrimiento de lo esperado, el Inter de Milán siguió su marcha a su primer título de la Serie A en más de una década al derrotar el domingo 1-0 a Cagliari.

El zaguero Matteo Darmian anotó el único gol del partido a los 77 minutos para un Inter que se encontró un trámite mucho más complicado frente a un rival que lucha por la permanencia en la liga italiana.

El técnico Antonio Conte salió despedido hacia la cancha para celebrar con sus jugadores tras una victoria que permitió al Inter restablecer una ventaja de 11 puntos sobre su escolta Milan, que un día antes derrotó de visitante 3-1 a Parma.

"Salí a felicitar a los muchachos. Quería compartir la felicidad con ellos y elogiarles por el inmenso esfuerzo de la última semana", dijo Conte. "El grupo sabe que mi cuerpo técnico y yo estamos para pelear por ellos y es correcto compartir esas emociones".

Juventus derrotó 3-1 al Genoa pero los campeones de las últimas nueve temporadas se mantienen 12 puntos detrás del Inter, que busca titularse por primera vez desde 2010.

"No me aburro de reiterar que quedan menos y menos partidos y que cada victoria vale seis puntos para nosotros", dijo Conte. "No es fácil estar bajo constante asedio, pero estamos acostumbrándonos a ello. Hemos crecido tanto en los últimos dos años, en todos los aspectos".

"Necesitamos seguir saliendo a buscar la victoria, pisando a fondo el acelerador. No somos un equipo que puede darse el lujo de especular ... Estamos cerca de nuestro objetivo, pero aún nos falta".

Cagliari quedó a cinco puntos de la salvación.

El club de Cerdeña echó de menos al arquero titular Alessio Cragno tras contraer el coronavirus en la última concentración de la selección de Italia, así que Guglielmo Vicario se estrenó en la Serie A.

Vicari se vio apurado a los 11 minutos cuando repelió un remate de Christian Eriksen.

El Inter dispuso de las mejores ocasiones, pero Vicario se lució reiteradamente En el otro extremo, Samir Handanović si acaso fue exigido.

Stefan de Vrij estrelló un cabezazo en el travesaño a los 69 minutos y el Inter finalmente abrió el marcador. Achraf Hakimi tiró una pared con Romelu Lukaku por la banda derecha del área chica antes de ceder para que Darmian definiera desde el segundo palo.

JUVENTUS LIQUIDA RÁPIDO

La Vecchia Signora no perdió tiempo en casa y se adelantó cuando el lateral colombiano se abrió paso por la banda derecha y retrasó para que su compañero Dejan Kulusevski abriese el marcador a los cuatro minutos.

Cristiano Ronaldo estrelló un remate contra el poste en la acción del segundo gol juventino a los 22. Tras un rebote dejado por el arquero Mattia Perin, el astro portugués disparó a quemarropa y el palo izquierdo le negó el gol. Pero Álvaro Morata apareció para anotar.

Gianluca Scamacca descontó para los visitantes con un cabezazo cerca del descenso, pero el volante estadounidense Weston McKennie sentenció el resultado a los 70.

CARRERA POR LA CHAMPIONS

La pugna por los puestos de Liga de Campeones quedó igual, ya que todos los siete primeros de la tabla salieron airosos.

Atalanta retuvo la cuarta plaza — la última para entrar a la próxima Champions — tras vencer de visitante 3-2 a la Fiorentina. El colombiano Duván Zapata facturó un doblete y Josip Ilicic anotó el gol decisivo.

Napoli marcha quinto tras salir victorioso 2-0 de su visita a Sampdoria. Fabián Ruiz y Victor Osimhen anotaron los goles de los napolitanos.

Con un gol en los descuentos de Sergej Milinković-Savić, la Lazio ganó a domicilio 1-0 ante Verona. El conjunto capitalino se ubica sexto.

Roma se mantuvo en el séptimo peldaño tras derrotar en casa 1-0 al Bologna, cortesía de un gol de Borja Mayoral.