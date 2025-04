La jornada 15 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX se jugará este sábado 12 de abril y será clave en la lucha por acceder al Play-In y definir posiciones en la tabla general.

Los partidos que se disputarán mañana no solo encienden la emoción de los aficionados, sino que pueden cambiar por completo el panorama rumbo a la Liguilla.

Tres duelos protagonizarán la jornada sabatina: Pumas vs Juárez, Tigres vs Monterrey y el clásico América vs Cruz Azul, todos con alta carga emocional y deportiva.

Pumas vs Juárez: pelea directa por el Play-In

Este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos equipos. Pumas y Juárez están en plena pelea por un lugar en el **Play-In**, por lo que el triunfo es vital para no rezagarse en la tabla.

Día: sábado 12 de abril

Hora local: 17:00 (CDMX)

Estadio: Olímpico Universitario

Horarios internacionales:

México: 17:00

EE. UU. (ET): 19:00

Colombia, Ecuador: 18:00

Chile, Bolivia, Venezuela: 19:00

Argentina, Brasil, Uruguay: 20:00

Transmisión en vivo:

México: El 5, TUDN

Tigres vs Rayados: Clásico regio en el Volcán

Uno de los partidos más esperados de la jornada es el Clásico Regio. Tigres recibirá a Rayados de Monterrey en el Estadio Universitario en un duelo de orgullo y puntos importantes.

Día: sábado 12 de abril

Hora: 19:00

Estadio: El Volcán

Transmisión en vivo:*

Azteca 7

Azteca Deportes

América vs Cruz Azul: revancha tras la Concachampions

El duelo entre América y Cruz Azul promete ser uno de los más intensos del fin de semana. Las Águilas buscarán resarcirse tras ser eliminadas por La Máquina en la Concacaf Liga de Campeones, mientras que Cruz Azul quiere reafirmar su dominio.

¡#VuelaElAve en la Jornada 15! 🦅



🆚 Cruz Azul

🎟️ https://t.co/BGhqyWd2Qx

🏟️ Estadio Ciudad de los Deportes

📅 12 de abril

🕗 21:15 horas pic.twitter.com/urNQYY77Zi — Club América (@ClubAmerica) April 11, 2025

Día: sábado 12 de abril

Hora: 21:15

Estadio: Azulcrema

Transmisión en vivo:

Canal 5

TUDN

ViX

