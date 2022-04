Aficionados de Chivas causan destrozos en hotel; Liga MX emite "solución"

La tarde este viernes, los aficionados de Chivas acudieron al hotel de concentración para expresar su molestia al equipo, tanto jugadores y directiva, por los malos resultados que han tenido últimamente.

La situación se salió de control cuando los jugadores accedieron a estar en las escaleras del hotel y un grupo de seguidores no respetó la valla de seguridad, lo que ocasionó que encararan a los jugadores e incluso rompieron las puertas de cristal del hotel.

¡ASÍ NO! ❌



Lo seguidores de Chivas continuaron con los reclamos y hasta un cristal de la entrada del hotel rompieron 😨



📲 https://t.co/4erib7XHfs



📹 | @MiguelElDelEsto

Por medio de un comunicado, El Club Guadalajara rechazó la violencia e hizo un llamado a los demás clubes y a la Liga MX para tomar medidas que permitan recuperar el entorno familiar.

Además, aseguró que los hechos ocurridos no fueron originados por su verdadera afición sino por pseudoaficionados que buscan manchar el nombre del club.

"Lo ocurrido esta noche en nuestro hotel de concentración en la Ciudad de México no representa a nuestra verdadera afición, y se suma a una serie de hechos violentos impulsados por pseudoaficionados en distintas plazas del país con diferentes equipos, tanto en estadios como en canchas de entrenamiento", se lee en el texto.

La LIGA BBVA MX respalda la postura del Club Guadalajara y condena y rechaza todo tipo de manifestación de violencia.



Reiteramos el llamado a toda la afición a mantenerse siempre en el marco del respeto, el orden y la sana convivencia, dentro y fuera de los estadios.

Refuerzan seguridad en partidos de la Liga MX

Ante los hechos sucedidos, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, utilizó su cuenta de Twitter para emitir su postura.

"Se han redoblado operativos de seguridad para los partidos de hoy en CDMX, León, Torreón y Monterrey. Acordamos cuidar en todo momento la integridad de jugadores y aficionados", publicó.

Las ciudades antes mencionadas son donde se redoblará la seguridad, debido a que son las sedes donde se realizarán los cinco partidos pendientes de la Jornada 14.

En la Ciudad de México se llevará a cabo Cruz Azul vs Chivas y Pumas vs Monterrey; en Monterrey se enfrentan Tigres vs Toluca; en León juega La Fiera de local frente a Toluca, y en Torreón, Santos recibe a Querétaro.

"La seguridad e integridad de quienes viven con respeto y hacen posible los partidos de la Liga MX está por encima de cualquier interés de grupos vandálicos que se resisten a salir del anonimato y que con estas conductas no pueden seguir siendo parte de nuestro futbol", añadió Arriola.

La seguridad e integridad de quienes viven con respeto y hacen posible los partidos de la @LigaBBVAMX está por encima de cualquier interés de grupos vandálicos que se resisten a salir del anonimato y que con estas conductas no pueden seguir siendo parte de nuestro futbol (2/2)

(Con información de El Universal)