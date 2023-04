Liga MX: Horarios para ver los juegos de la Jornada 15

Inicia la emoción de la Jornada 15 en el cual todos buscan asegurar su lugar en el torneo, por lo que te compartimos los horarios para ver los juegos de la Liga MX en su Clausura 2023.

Para este fin de semana solamente tres partidos se transmitirán por televisión abierta, siendo TUDN la televisora que tendrá dos juegos, mientras que TV Azteca tendrá un partido. Por su parte, las plataformas de streaming, con Vix+ y Afizzionados, también tendrán un par de juegos entre viernes y sábado.

Horarios Jornada 15

14 de abril: Necaxa vs. Puebla | Hora: 19:05 horas | Transmisión: Vix+, Afizzionados Mazatlán vs. Tijuana | Hora: 21:05 horas | Transmisión: Azteca 7, ESPN 2, Star+

15 de abril: Atlas vs. Pachuca | Hora: 17:00 horas | Transmisión: Vix+, Afizzionados León vs. Chivas | Hora: 19:05 horas | Transmisión: Fox Sports, Claro Sports Cruz Azul vs. América | Hora: 21:10 horas | Transmisión: Canal 5, TUDN, Vix+

16 de abril: Pumas vs. Toluca | Hora: 12:00 horas | Transmisión: Las Estrellas, TUDN, Vix+ Querétaro vs. Tigres | Hora: 17:00 horas | Transmisión: Fox Sports Monterrey vs. Santos | Hora: 19:05 horas | Transmisión: Fox Sports.

