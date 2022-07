La Liga MX publicó la convocatoria de los 25 futbolistas que representarán al futbol mexicano en la segunda edición del Juego de las Estrellas contra la MLS, en dicha lista el gran ausente fue André-Pierre Gignac.

El delantero de Tigres no está vacunado contra Covid-19 y por ello no puede entrar a territorio de Estados Unidos, por consecuencia, no era un elemento elegible para dicho partido. Por ello la Liga MX utilizó sus redes sociales para expresar su postura.

"La LIGA BBVA MX respeta las razones por las cuales André-Pierre Gignac, jugador de Tigres, no asistirá al Juego de las Estrellas", se lee en tweet del organismo.

La LIGA BBVA MX respeta las razones por las cuales André-Pierre Gignac, jugador de Tigres, no asistirá al Juego de las Estrellas. pic.twitter.com/5BS96L4MJM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 20, 2022

Previamente, el francés publicó un mensaje donde aclaró que habló con la directiva.

"Les pedí que respetaran este tema que para mí es un punto de creencias, de formación y de algo que viene desde mi infancia y mi origen. Agradezco el apoyo y respeto a mi decisión en este tema, que es 100% personal", escribió Gignac en sus redes sociales.

(Foto: captura de pantalla // Instagram)

Gignac metería en problemas económicos a Tigres por no vacunarse

La decisión de no vacunarse por parte de André-Pierre Gignac podría resultarle muy costosa a los Tigres. Más allá de que no estaría en partidos de exhibición efectuados en Estados Unidos, donde su presencia suele ser imán de taquilla, el francés podría hacerle falta al equipo de Miguel Herrera en el momento más importante del año futbolístico.

Junto al Pachuca, el Atlas y el León, los Tigres disputarán la Liga de Campeones de la Concacaf 2023, en la que es muy probable que se encuentren a un equipo de la Major League Soccer.

Aunque la FIFA aún no ha dicho qué pasará con el Mundial de Clubes, es un hecho que el ganador de la "Concachampions" 2023 tendrá un lugar en el próximo Mundial de Clubes, sea cuando sea.

Para los Tigres, es muy importante ese evento, por lo que perder a su futbolista más importante en una hipotética serie ante un equipo de Estados Unidos podría ser altamente costoso, en el certamen que se disputará durante el primer semestre de 2023.

(Con información de El Universal)