Agencias

Redonda jornada tuvieron los mexicanos Raúl Jiménez y Javier Hernández al anotar y ganar con sus respectivos equipos en Inglaterra.

Raúl Jiménez sigue en buen momento y en esta ocasión trazó el pase del Wolverhampton a las semifinales de la FA Cup, al anotar un gol en la victoria de 2-1 sobre el Manchester United.

En la segunda parte, Jiménez tuvo la oportunidad de perforar las redes, pero su remate de cabeza fue salvado por una espectacular atajada de Sergio Romero.

El mexicano abrió el marcador al 70. En el área, se dio media vuelta para impactar el balón con la pierna derecha, donde el esférico pasó pegado al poste. El portugués Diogo Jota amplió el marcador al 76’.

Los “Red Devils” le pusieron emoción al final del encuentro, luego que Marcus Rashford descontó al 90+5.

Raúl Jiménez empezó el juego como titular y salió de cambio al 90+5. Los de Nuno Espirito Santo estarán en abril en las semifinales que se disputarán en Wembley junto al Watford y al Manchester City.

Just look at it.



😍💛 pic.twitter.com/NoL49q7wVC