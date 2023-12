Liga Premier: Raúl Jiménez cierra 2023 con victoria ante el Arsenal

El delantero mexicano Raúl Jiménez cerró el 2023 anotando en el triunfo 2-1 del Fulham sobre el Arsenal, en juego de la Liga Premier.

El atacante logró al 29' su tanto, que significó el empate momentáneo de su equipo ante los Gunners.

So good to have you back, @Raulj1991! 🇲🇽 pic.twitter.com/kPR0wUtQNY