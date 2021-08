Lionel Messi debuta con el Paris Saint-Germain

FRANCIA.- El delantero argentino Lionel Messi ha debutado con el Paris Saint-Germain en el partido de este domingo en la Ligue 1 contra el Reims, al sustituir a Neymar en el minuto de 65 de juego.

📸 The first step for Leo Messi in the 🔴🔵#SDRPSG pic.twitter.com/tuMP7HPHIk