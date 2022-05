Liverpool venció a Chelsea el sábado en la primera final de la Emirates FA Cup que se define por penales en el estadio Wembley y sigue en el difícil camino de ganar cuatro trofeos este año.

Tal como en la final de la Copa de Liga en febrero, el partido terminó 0-0 tras el tiempo adicionado al reglamentario. Esta vez, los Rojos tuvieron la ayuda del mediocampista de Chelsea Mason Mount, cuyo penal fue desviado por el portero Alison.

A continuación, Konstantinos Tsimikas concretó el triunfo por 6-4 en los penales con su primer gol para el club.

THEY'VE DONE IT 🤩@LFC are #EmiratesFACup champions in our 150th anniversary season!#EmiratesFACup pic.twitter.com/yR2Pwrr4RJ