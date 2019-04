Liverpool y Tottenham, a la semifinal de la Champions League

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los encuentros de la semifinal de la Liga de Campeones han quedado definidas: El FC Barcelona se medirá al Liverpool y el Tottenham al Ajax de Ámsterdam , tras sellar este miércoles su clasificación los dos equipos ingleses en sus respectivas eliminatorias.

El Liverpool, que ya había ganado en la ida de cuartos de final al Porto por 2-0, volvió a derrotar al equipo portugués a domicilio por 1-4 con goles de Mané, Salah, Firmino y Van Dijk, informa el portal de noticias deportivas ESPN.

🗓️ SEMI-FINALS 🗓️



Tottenham v Ajax

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tuesday 30 April

🇳🇱 Wednesday 8 May



Barcelona v Liverpool

🇪🇸 Wednesday 1 May

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tuesday 7 May#UCL pic.twitter.com/2J0GKMbM8N