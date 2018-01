West Ham tiene nuevo integrante, se trata de...

Agencia

LONDRES, Inglaterra.- El West Ham ficha al mediocampista portugés Joao Mario del Inter de Milan.



De acuerdo con Notimex, el West Ham de la Liga Premier de Inglaterra, concretó el préstamo del mediocampista portugués Joao Mario Naval da Costa Eduardo, procedente del Inter de Milan hasta el final de la presente temporada.

El jugador de 25 años firmó con la escuadra "Nerazzurri" en 2016, y participó en un total de 30 partidos durante esa temporada (22 como titular y ocho como suplente), sin embargo, esta temporada solamente ha tenido participación como titular en 12 ocasiones, y de cara al mundial, el portugués decidió abandonar la institución en busca de minutos.

"Estoy muy contento de estar aquí. Es una experiencia increíble ser parte de este equipo y estoy orgulloso de eso", declaró el nacido en Oporto para la página oficial del West Ham.

"Fue un fichaje rápido. Hablé con todos los que forman parte del equipo y para mi es muy emocionante poder jugar en la Premier League. Hablé con el entrenador y estoy muy feliz de entrenar con un gran técnico también", agregó.

Mario ya entrenó con sus nuevos compañeros este viernes y fue convocado por el técnico escocés, David Moyes, para el partido de la cuarta ronda de la FA Cup, en el que los "Hammers" enfrentarán al Wigan Athletic como visitantes.

West Ham United FC, también conocido con los nombres The Irons, The Hammers (Los Martillos) y The Academy of Football (La Academia del Fútbol) fue fundado en 1895 con el nombre de Thames Ironworks and Shipbuilding Co. Ltd.

En 1900 se cambió el nombre por el actual y en 1919 el West Ham fue seleccionado para participar de la Football League Second División, ascendiendo a la Firs División hacia 1923, mismo año en que el club llegó a la final de la FA Cup, la primera que se jugó en el Estadio de Wembley en la final conocida como la final del caballo blanco.