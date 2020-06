Taclean críticas a Drew Brees por pedir que no se hinquen durante Himno a EU

Ciudad de México.- Después de las declaraciones del quarterback de los Saints de Nueva Orleáns Drew Brees, en las cuales criticó a aquellos que se hincan durante el Himno de Estados Unidos previo a los partidos, diversas figuras del deporte le contestaron.

"Todavía sorprende a este punto. Literalmente todavía no entiendes por qué Kap [Colin Kaepernick] se hincaba. No tiene algo que ver con faltarle al respeto a la Bandera y a nuestros soldados (hombres y mujeres). Mi suegro es uno de ellos", respondió LeBron James en Twitter.

WOW MAN!! 🤦🏾‍♂️. Is it still surprising at this point. Sure isn’t! You literally still don’t understand why Kap was kneeling on one knee?? Has absolute nothing to do with the disrespect of 🇺🇸 and our soldiers(men and women) who keep our land free. My father-in-law was one of those https://t.co/pvUWPmh4s8 — LeBron James (@KingJames) June 3, 2020

Brees dijo en una entrevista con Yahoo: "Nunca voy a coincidir en opinión con alguien que le falte el respeto a la Bandera de Estados Unidos o a nuestro país. Deja te digo lo que veo, lo que siento, cuando escucho nuestro Himno o cuando veo a nuestra Bandera: me imagino a mis dos abuelos, quienes estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, uno en el Ejército y el otro en la Marina. Ambos arriesgaron sus vidas para proteger a nuestro país, intentar hacerlo y a nuestro mundo un lugar mejor".

Hace unas temporadas, la entonces estrella de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, sorprendió a jugadores, entrenadores, gerentes, propietarios, ciudadanos y aficionados, al hincarse durante la entonación del himno estadounidense, previo a los partidos dominicales de la NFL.

Kaepernick dijo en diversas ocasiones que sus protestas iban en contra de la brutalidad policíaca sobre las minorías, afroamericanos y latinos (justo como se observó en días recientes en el caso de George Floyd, asfixiado por un policía en Minnesota). Posteriormente, otros jugadores de la NFL repitieron las acciones del pasador. Los 49ers cortaron a su quarterback – quien los llevó al Super Bowl XLVIII– y la Liga modificó su reglamento para evitar estas manifestaciones durante las ceremonias.

"Cada vez que me quedo de pie, con la mano en el corazón, veo la bandera y canto el himno nacional pienso en todo lo que se ha sacrificado por nuestro país y no sólo en lo militar. También pienso en los movimientos cívicos de la década de los 60 y por todo lo que se ha cambiado hasta este momento", agregó Brees.

"¿Todo lo pasa en nuestro país está bien?", se preguntó. "No, todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero pienso que mantenerte de pie, con tu mano en el corazón, durante el himno, muestra unidad y que todos somos parte de la solución".

Se anticipa que para septiembre, cuando arranque la temporada de la NFL, regresarán las protestas sobre el emparrillado, le guste o no a Brees.

Drew Brees “está más que perdido”

Sobre las declaraciones de Drew Brees, Richard Sherman, defensivo de los 49ers, contestó: "Está más que perdido. Te aseguro que había hombres negros peleando en la guerra con tus abuelos, pero no se trata de eso. Esa conversación incómoda que intentas evadir para inyectar lo militar en la plática es brutalmente parte del problema”.

"¡Es una desgracia! Hablar de tus abuelos como si no hubiera hombres negros peleando junto a ellos. Aquellos regresaron a un país que los odiaba. No evadas el problema para hablar de la bandera o del ejército. Pelea, como tus abuelos, por lo que es lo correcto", comunicaron los hermanos Devin y Jason McCourty, de los Patriots.

This is a disgrace! To speak about your grandfathers as if there weren’t black men fighting next to them.Those men later returned to a country that hated them. Don’t avoid the issue and try to make it about a flag or the military. Fight like your grandfathers for whats right! https://t.co/qag3Igic3V — Devin&Jason McCourty (@McCourtyTwins) June 3, 2020

"Ignorante", tuiteó el receptor Emmanuel Sanders, su nuevo compañero en los Saints.

Smh.. Ignorant — Emmanuel Sanders (@ESanders_10) June 3, 2020

"Nunca se trató de faltarle el respeto a las fuerzas armadas. Se trata de la brutalidad policíaca y de las injusticias en el país. El país no puede estar unido cuando afroamericanos son injustamente asesinados en la calle por el color de su piel", publicó Josh Hart, basquetbolista de los Pelicans de Nueva Orleans de la NBA.

Never was about disrespecting the armed forces. It’s about police brutality and racial injustices in our country. This country can’t be unified if African Americans are unjustly killed in the street because of the color of their skin https://t.co/BzRZgkOYnU — Josh Hart (@joshhart) June 3, 2020

“Deberías cerrar la p… boca”

Las palabras de Drew Brees referentes a las protestas por racismo y al "respeto" hacia la Bandera estadounidense han caído mal en la comunidad de la NFL y sus compañeros de equipo no han sido la excepción.

Inicialmente, fueron los receptores Michael Thomas y Emmanuel Sanders quienes se manifestaron en redes sociales, sugiriendo que les da asco y llamándolo ignorante, pero fueron breves y no especificaron el destinatario, por obvio que éste fuera.

El safety Malcolm Jenkins, quien firmó con los Saints en marzo pasado, apostó por una crítica más elaborada, en un video que publicó dirigido al talentoso quarterback.

I recorded a few videos when thinking of how to respond to Drew Brees, I don’t take any of it back-I meant what I said-I removed the 1st video because I knew it be more about the headlines. I want people to understand how those of us struggling with what’s going on feel pic.twitter.com/T054qt0YEz — Malcolm Jenkins (@MalcolmJenkins) June 3, 2020

"Nuestra comunidad está bajo asedio y necesitamos ayuda. Y lo que nos estás diciendo es: 'No pidan ayuda de esa forma, háganlo de otra manera; no puedo escucharlos cuando la piden así'", comenzó el ex jugador de los Eagles.

Y luego fue directo a él, con la misma determinación con la que va por un balón que vuela hacia un receptor contrario.

"Ya nos cansamos de pedirlo, Drew. Y la gente que comparte tu sentir, que lo expresa y lo esparce por el mundo, es el problema. Es desafortunado, porque yo te consideraba un amigo, te admiraba. Eras alguien por quien yo tenía gran respeto, pero a veces deberías cerrar la p… boca", sentenció el defensivo.

Aunque llegará proveniente de una aventura de seis años y tres llamados al Pro Bowl en Filadelfia, Jenkins ya compartió vestidor con Brees, durante su primera etapa en Nueva Orleans entre 2009 y 2013.