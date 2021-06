Lo hizo de nuevo: "Checo" Pérez sube al podio en el Gran Premio de Francia

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez se apuntó su segundo podio de la temporada de la Fórmula Uno al finalizar este domingo en tercer lugar en el Gran Premio de Francia.

Checo, quien arrancó cuarto y venía de triunfar en Azerbaiyán, se mantuvo en la pelea por la cima en toda la carrera, que fue ganada de manera dramática por su coequipero Max Verstappen.

A cuatro vueltas de terminar la prueba en la pista de Paul Ricard, Pérez completó un rebase que lucía anunciado sobre Valtteri Bottas para meterse al Top 3.

Confirmation of the top 10 finishers in France 👀#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/5q92zslAfB