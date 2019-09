Logo de México 86, el mejor de todos los Mundiales

Agencias

A través de su cuenta de twitter, la FIFA dio a conocer que el logo del Mundial de México de 1986, ha sido elegido como el más bello por los usuarios.

El máximo organismo del futbol mundial publicó el resultado en el que, aseguró, votaron más de 340 mil usuarios, llevándose la victoria con el 53% del total de votos el logo del mundial realizado hace 33 años y donde la Argentina de Maradona se coronaría en la final, frente a Alemania.

Over 340,000 of you had your say in the #WorldCup #GreatestEmblem final vote 🗳️



With 53% of the vote, Mexico 1986 is the winner 🇲🇽👏



In 24 hours, at 20:22 Doha time, the emblem for Qatar 2022 will be revealed 🇶🇦👀 pic.twitter.com/snQjkXmbhf