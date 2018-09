Los Angelinos pierden al 'Niño Maravilla' por un año, entérate

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Los Angelinos anunciaron el martes que el japonés Shohei Ohtani efectivamente se someterá a la cirugía Tommy John, como se esperaba. El doctor Neal ElAttrache realizará el procedimiento en Los Ángeles durante la primera semana de la temporada muerta.

Los Angelinos primero le recomendaron a Ohtani que se sometiera a la cirugía Tommy John a principios de mes cuando una prueba de resonancia magnética reveló nuevos daños en el ligamento colateral cubital en el codo derecho, informó Vanguardia MX.

Al pasar por el quirófano, Ohtani probablemente se alejará del montículo hasta la temporada 2020, pero está por verse qué tan pronto podría volver a batear. En teoría, Ohtani podría regresar a mediados de la temporada que viene como bateador designado.

Típicamente, los jugadores de posición regresan en menos tiempo al montículo, como sucedió con el venezolano de los Yanquis, Gleyber Torres, quien se perdió cerca de media temporada en el 2017 tras desgarrarse un ligamento del codo izquierdo (lanza a la derecha).

Ohtani, de 24 años, empezó la jornada del lunes con .564 de slugging y dejó 3.31 de efectividad en 10 aperturas, con 63 ponches en 51.2 innings.

