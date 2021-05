Los Boston Celtics despiertan ante Brooklyn Nets

KEN POWTAK

BOSTON.- Sin mucha movilidad en Brooklyn, Jayson Tatum volvió a casa y mostró que le sobran los caminos para hacer daño al rival. En consecuencia, protagonizó uno de los mejores partidos de playoffs en la historia de los Boston Celtics.

Tatum anotó 50 puntos, la mayor cantidad en su carrera, para que Boston despertara en la serie de playoffs ante los Nets de Brooklyn, al derrotarlos el viernes por 125-119.

En un ambiente enconado, en que los fanáticos abuchearon y molestaron a Kyrie Irving cada vez que se involucró en alguna jugada contra su antiguo equipo, Tatum hizo gala de una serie de avances, saltos y triples para reducir a 2-1 la ventaja de Brooklyn en esta serie de la primera ronda.

Se convirtió en el sexto jugador en la historia de la franquicia que ha aportado medio centenar de puntos en un encuentro de playoffs.

"Tuvimos a muchos chicos que dieron un paso al frente esta noche, y lo de Jayson fue especial", comentó el entrenador de Boston, Brad Stevens.

Después de anotar 50 puntos en el triunfo de Boston dentro del minitorneo de repesca, Tatum había pasado penurias en los dos compromisos previos ante Brooklyn. Sin embargo, apuntaló a su equipo en el tercer duelo, después de que los Nets tomaron rápidamente una ventaja de 15 puntos.

"Simplemente no perdió la mentalidad", dijo su compañero Marcus Smart. "Estamos enfrentando a un equipo colosal. Como dije antes, el mundo sabe eso y nosotros también. No será fácil, así que no podemos dar un paso atrás. Hay que presionar y eso fue lo que hicimos esta noche".

Fue el primer partido de Irving frente a los fanáticos de Boston desde que se marchó de los Celtics como agente libre en 2019.

James Harden lideró a los Nets con 41 puntos, Kevin Durant agregó 39 e Irving contabilizó 16, fruto de seis encestes en 17 disparos.

El cuarto encuentro en la serie a un máximo de siete se realizará el domingo, también en Boston.