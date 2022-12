Miembro de Los Caligaris insulta a mexicanos; la banda lo expulsa

Luego de que Federico Zapata, integrante de Los Caligaris, insultara a los mexicanos tras defender al arquero de Argentina, la banda pidió disculpas a sus fans y a su vez lo expulsó de la agrupación.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el músico respondió a las críticas que Paco Villa, comentarista de TUDN, hizo al arquero de la selección albiceleste Dibu Martínez, y tratando de defender a su compatriota utilizó palabras bastante despectivas para calificar a los mexicanos.

Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios de esta red no sólo respondieron al trombonista, sino que han pedido a los organizadores del Vive Latino que cancele la presentación de la banda para la próxima edición del festival.

A través de Twitter, la banda argentina lanzó un comunicado en el que externó la desvinculación de su integrante, pues aseguran que sus cometarios llenos de violencia no los representa.

Tras sus desafortunados comentarios, Zapata hizo uso de sus redes sociales para ofrecer una disculpa a los mexicanos y a todo aquel que se hubiera sentido ofendido, además de reconocer que fue un error de su parte y pedir que no se involucre al resto de sus compañeros en una acción que sólo fue responsabilidad de él: