Los golfistas mexicanos, Ortiz y Ancer, continúan destacando en el PGA Tour

EEUU.- Los mexicanos, Carlos Ortiz y Abraham Ancer, finalizaron su participación en The Genesis Invitational, tras superar el corte al finalizar la segunda ronda. El evento de la PGA, máximo circuito del golf profesional, se desarrolló en las instalaciones del Riviera Country Club, ubicado en Pacific Palisades, California.

La victoria fue para el golfista australiano, Adam Scott, quien con esta victoria regresa al “top ten” del ranking mundial, del que estaba ausente desde mayo del 2017.

También te puede interesar: Ancer asegura su boleto para el PGA Tour

Las cuatro rondas de Carlos Ortiz estuvieron llenas de altibajos marcados, porque el jalisciense logró birdies, pero cometió bogey en varias ocasiones. Finalizó su participación con tarjetas de 68, 70, 71 y 72 para un total de 281, tres bajo par, empatado en la posición 26 con Adam Hadwin, Collin Morikawa y el colombiano, Sebastián Muñoz.

Rolling the rock at Riviera. @AdamScott 's lead is now 2. #QuickHits pic.twitter.com/vjo3ljrdix

Por su parte Ancer, quien recientemente obtuvo un segundo lugar en esta temporada, terminó en la posición 43, con 284 golpes con rondas de 76, 67, 70 y 71.

𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴! Two of Mexico's best are ready to represent this year in the #WGCMéxico 🇲🇽



🎟 https://t.co/K3xAP0VFBo pic.twitter.com/kWHbkX0iwQ