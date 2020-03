Los Juegos Olímpicos ya tiene nueva fecha; iniciará el 23 de julio de 2021

SUIZA.- El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció hoy que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 iniciarán el 23 de julio de 2021 para concluir el 8 de agosto del mismo año, mientras los Juegos Paralímpicos empezarán el 24 de agosto y finalizarán el cinco de septiembre de 2021.

