‘Los Yankees’ jugarán en México por primera vez en 56 años

Los Yankees de Nueva York y los Diablos Rojos de México se enfrentarán en dos juegos de exhibición el 24 y el 25 de marzo de este año en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Por primera vez desde 1968, los Mulos volverán a la Ciudad de México tras sostener sus únicos enfrentamientos en el Parque del Seguro Social, donde se llevaron una victoria y una derrota.

En aquel año, los Yankees tenían figuras como Mickey Mantle, quien fuera ponchado dos veces por Ramón Arano, lanzador que recetó once chocolates en la victoria escarlata de 5-3 el 18 de marzo.

El cuadro neoyorquino hará escala en la capital del País para cerrar su pretemporada de cara a su debut en Houston, Texas el 28 de marzo para arrancar las Grandes Ligas ante los Astros.

The New York Yankees and the Diablos Rojos del México today announced they will hold a historic two-game exhibition series at Alfredo Harp Helú Stadium in Mexico City. The games are scheduled for Sunday, March 24 and Monday, March 25.



