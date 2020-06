Conor McGregor se retira… por tercera vez en 4 años

Nueva York.- Conor McGregor anunció su retiro de las artes marciales mixtas por tercera vez en cuatro años.

McGregor comunicó su más reciente dudosa declaración la mañana del domingo en su cuenta de Twitter. Fue el mismo canal en el que el ex campeón de dos divisiones distintas de la UFC también anunció su retiro.

“Gente, he decidido retirarme de los combates", escribió McGregor en el pie de foto de una imagen en la que sale con su madre. “¡Gracias a todos por los increíbles recuerdos! ¡Ha sido una gran aventura!"

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ