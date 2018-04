¡De película! Leyenda de WWE casi muere por tener relaciones

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Leyenda de WWE estuvo a punto de morir mientras tenía relaciones sexuales.

De acuerdo con Vanguardia MX, esta semana dio detalles sobre el problema de salud que casi le cuesta la vida. Jerry "The King" Lawler estuvo a punto de morir tras un encuentro sexual.

La leyenda de la WWE sufrió un infarto el pasado 21 de marzo, mientras tenía sexo con su novia de 29 años.

El exluchador de 68 años de edad, relató en el podcast "Speaking with The King", lo que vivió cuando tenía un encuentro íntimo.

“Me levanté y le dije algo a Lauryn, pero ella no me entendió. Volví a decirle algo y lo mismo. Luego ella me miró a los ojos y exclamó ¡ve a mirarte al espejo!".

“Lo hice y vi que tenía una mitad de la cara paralizada, y la barbilla prácticamente se me cayó sobre el pecho. Lauryn grito ‘oh Dios mío, estás teniendo un infarto”, mencionó.

En el hospital, "The King" fue diagnosticado con una hemorragia cerebral y fue ingresado a cuidados intensivos.

No es la primera vez que sufre algo similar, pues en 2012 también vivió un deterioro en su salud.