Acusan a futbolista argentino de intento de homicidio

Agencia

ARGENTINA.- El futbolista argentino Lucho González fue denunciado por intento de homicidio por su esposa, Andreia Da Silva Marquez, debido a un hecho de violencia ocurrido el 8 de diciembre en Curitiba, Brasil, informa el portal deportivo MedioTiempo.

"Mi marido, Lucho González, intentó matarme. Discutimos e intentó matarme. A partir de ahí vació la casa, sacó todas las joyas y cosas de valor, sacó el dinero de las cuentas, bloqueó todas mis tarjetas, robó mi dinero. Intentó asfixiarme y me cortó las muñecas, me colgó en el barandal y llamó a mis hijos para que me vieran caer del balcón”, narró Da Silva Marquez, según información del diario “Globoesporte”.

También te puede interesar: Ex jugador de la NFL fue perdonado por crimen de homicidio

"Las empleadas lo hicieron entrar en razón y él me tiró del balcón".

La policía local abrió una investigación sobre el caso del ex jugador del Porto y el Marsella, entre otros clubes.

Las declaraciones de su esposa ya fueron recogidas por la Comisaría de la Mujer, mientras que los representantes del futbolista se pusieron en contacto con las autoridades y dijeron que están dispuestos a colaborar.

"Lucho González intentó matarme", la dramática denuncia de la esposa del futbolista https://t.co/19h1vNPAzS pic.twitter.com/RK34GLJO3c — infobae (@infobae) 15 de diciembre de 2017

"Las empleadas lo hicieron entrar en razón y él me tiró del balcón, porque debajo tenía el patio donde estaban mis hijos jugando con los cachorros y empezó a gritar: ‘Te voy a matar te voy a matar’”, agregó la víctima.

Una jueza impuso una orden de restricción al ahora seleccionado argentino, quien no podrá acercarse a menos de 500 metros de su mujer. Además, la medida le prohíbe tener contacto con su esposa, familiares y testigos por cualquier medio de comunicación. También le fueron suspendidas las visitas a sus hijos por un plazo inicial de 90 días.