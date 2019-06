Notimex

Uno de los referentes en el ataque de la selección de Uruguay, Luis Suárez insitó a sus compañeros a jugar unidos, para que así, el combinado nacional pueda llegar lejos en la Copa América Brasil 2019.

En conferencia de prensa, el futbolista del FC Barcelona subrayó que los partidos se ganan en la cancha, con sacrificio y esfuerzo, independientemente de que la Celeste sea la representación que más conquistas de Copa América tiene en sus vitrinas.

“Los partidos se ganan en la cancha y si no corremos todos, presionamos todos y alentamos a los compañeros, sino no somos un equipo así, no vamos a llegar lejos”, declaró el delantero charrúa.

Sabe que Uruguay hoy en día cuenta con un mediocampo llamativo, con jugadores de calidad como Rodrigo Betancur, Matías Vecino, Giorgian de Arrascaeta, Lucas Torreira, por mencionar algunos, pero para Suárez el esfuerzo y responsabilidad debe recaer en todo el plantel para lograr los resultados positivos.

(Foto: imagen tomada de @LuisSuarez9)

“Se está hablando mucho de la responsabilidad en el mediocampo, pero todos tenemos que asumir la responsabilidad, los del fondo y arriba también, no presionar a ellos (los mediocampistas) nada más. Pero obviamente es una tranquilidad tener esos jugadores en el medio”, mencionó el uruguayo.

El atacante enfatizó que en el equipo ya se habló de “mejorar ciertas cosas, aprender de los errores y no cometerlos en estos torneos, porque lo pagas caro y te llevas una decepción”, por lo que la concentración será fundamental.

Uruguay comenzará su actividad en la Copa América Brasil 2019 este domingo ante Ecuador, en hostilidades del Grupo C, que completan Chile y el invitado Japón.

Sobre los ecuatorianos, Luis Suárez destacó que tiene un plantel “con mucha experiencia, bien dirigido y somos conscientes de las dificultades que va a tener el rival del domingo”.

Mientras que los defensas de su oponente, indicó, “son jugadores altos, corpulentos, sabemos cuáles son sus cualidades, pero vamos a tratar de aprovechar sus carencias”.