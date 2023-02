Mala semana para Barcelona: cae por la mínima en La Liga

El Barcelona no encontró consuelo en la Liga española después de un nuevo naufragio europeo al verse superado el domingo 1-0 por el Almería.

Los anfitriones andaluces dieron el golpe gracias al gol de El Bilal Toure a los 24 minutos. El atacante culminó un contragolpe con un disparo alto que primero pegó en el poste antes de meterse a la portería a los 24 minutos.

El Barça echó por la borda la oportunidad de ampliar a una decena de puntos su ventaja desde la cima al escolta Real Madrid, que el sábado no pasó del empate 1-1 en casa en el derbi ante el Atlético de Madrid.

“Era un día para dar un paso importante en la Liga", se lamentó el técnico azulgrana Xavi Hernández. "No tenemos excusa, no hemos mostrado ganas de jugar, intensidad, es lo que más me preocupa.

Almería celebró la primera victoria en su historia ante el Barça después de llegar a este duelo con el antecedente de haber encajado seis del Girona en una dolorosa derrota por 6-2.

Después de sufrir apenas su segunda derrota del torneo, y ver rota una racha de 13 jornadas sin descalabro que incluyó 12 triunfos, los azulgranas mantienen el liderato al contar con 59 unidades, siete por encima de los merengues.

Hernández administró su plantilla luego de que el jueves perdieron 2-1 en Old Trafford ante el Manchester United, para quedar eliminados en su serie de playoff de la Liga Europa con un global de 4-3. El próximo jueves deberán enfrentarse al Real Madrid en el primero de sus duelos de las semifinales de la Copa del Rey.

“Perdemos una oportunidad de oro, hace tres años que no ganamos la Liga, no entiendo la primera parte”, añadió Hemos notado también el desgaste, la eliminación en Europa, pero hay que cambiar el chip si queremos ganar la Liga y la Copa (del Rey)”, dijo Hernández.

Con otra fisonomía, en la que dio descanso de inicio a tres de sus zagueros titulares — Ronald Araujo, Jules Koundé y Alejandro Balde — el Barça encajó un tanto por sexto duelo de una campaña en la que la férrea defensiva había sido una de sus características.

(Con información de The Associated Press)