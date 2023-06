Manchester City levanta título de FA Cup; vence al United

El Manchester City se coronó en la FA Cup luego de vencer a su archirrival y vecino Manchester United con marcador de 2-1 en Wembley.

Ilkay Gündogan fue el autor de los dos goles para los Citizens, que sueñan con el triplete esta temporada, pues con la Liga y FA Cup en sus vitrinas, tienen la Final de la Champions League la siguiente semana ante el Inter de Milán.

