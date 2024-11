Manchester City pierde liderato de la Premier League ante Bournemouth

En un emocionante giro de eventos en la Fecha 10 de la Temporada 2024-25, el Manchester City perdió el liderato de la Premier League tras caer 2-1 ante el AFC Bournemouth.

El encuentro comenzó con un temprano gol de Antoine Semenyo, quien, tras recibir un centro de Milos Kerkez, logró desbordar a Phil Foden y, aunque controló el balón con dificultad, se giró en el área pequeña para abrir el marcador a los 9 minutos.

La ventaja para los locales se amplió en el minuto 64 gracias a Evanilson, quien, con un potente remate de pierna derecha, dejó inmóvil al portero Ederson en una jugada que se inició desde el campo del Bournemouth.

Wow! @afcbournemouth defeat the reigning champions! Man City's 32-match unbeaten run comes to an end! #BOUMCI pic.twitter.com/YHbVcMYqKM

Aunque los ‘citizens’ intentaron recuperar el terreno perdido con un gol de Josko Gvardiol en el minuto 82, el tiempo no fue suficiente para que igualaran el marcador.

Este resultado dejó al equipo de Josep Guardiola con 23 puntos y permitió que el Liverpool tomara la delantera en la clasificación, tras una remontada dramática en Anfield contra el Brighton & Hove Albion.

Los ‘Reds’, que se habían visto en desventaja desde el minuto 14 por un gol de Ferdi Kadioglu, se recuperaron rápidamente con anotaciones de Cody Gakpo y Mohamed Salah en un lapso de apenas tres minutos, alcanzando así un total de 25 puntos.

Además, el Arsenal sufrió una inesperada derrota ante el Newcastle, mientras que el Nottingham Forest sorprendió al vencer 3-0 al West Ham, lo que les permitió escalar hasta el tercer lugar de la tabla.

En cuanto a los jugadores mexicanos, Julián Araujo no tuvo participación en su equipo, mientras que Edson Álvarez fue expulsado en el primer tiempo del partido contra el Forest tras recibir dos tarjetas amarillas.

🔴 Liverpool beat Brighton to regain top spot

🔵 Man City suffer defeat away to Bournemouth

🌳 Nott'm Forest continue their impressive start by beating West Ham

♦️ Arsenal lose away to Newcastle



What a day at the top of the Premier League table. pic.twitter.com/HhYkuV32qR