Manchester City vs Manchester United Final FA Cup: Todo lo que debes saber

Manchester City y Manchester United, tienen una cita definitiva por la Gran Final de la FA Cup 2022/23, el encuentro se disputará el sábado 3 de junio en el Estadio de Wembley a las 8:00 horas (Horario del centro de México).

Los Skye Blues dirigidos por Pep Guardiola tienen una oportunidad de oro considerando que aspiran a conseguir un triplete para consolidar una campaña de ensueño, el primer objetivo fue cumplido el conquistar la Premier League con 89 unidades producto de 28 victorias, cinco igualadas y cinco derrotas.

Los Citizens tienen ahora la vista fija en las dos finales primero en el derbi de Manchester ante su némesis, este fin de semana disputan la FA Cup, la próxima semana tienen su compromiso más importante del año ya que pelearan por la Champions League frente al Inter de Milán, dos pruebas complicadas pero sus aficionados lucen confiados en que pueden conseguirlo.

Los Red Devils por su parte finalizaron terceros en la Premier con 75 puntos resultado de 23 triunfos, seis empates y nueve descalabros, en competencias internacionales les toco competir por la Europa League y se quedaron en cuartos de final al ser eliminados con global de 5-2 ante el Sevilla, quien después finalizaría como campeón.

No todo ha sido negativo para el equipo comandado por Erik ten Hag considerando que el Manchester United obtuvo la Carabao Cup tras imponerse 2-0 al Newcastle, por lo que definitivamente ansían la otra copa de Inglaterra.

En esta campaña 2022/23 en la liga en el derbi de Manchester, cada uno gano un compromiso, el 2 de octubre del año pasado el City se impuso con 6-3, mientras que en enero de este 2023 el United ganó 2-1, las expectativas son altas y al ser un clásico serán enfrentamientos de pronóstico reservado.

