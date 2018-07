Manchester United ya tiene su primer club femenil

Agencia

Ciudad de México.- Este viernes, el Manchester United dio a conocer al primer plantel femenil de su historia, que comenzará a competir en la liga femenina inglesa a partir de la Temporada 2018-2019.

Manchester United era el único equipo del máximo circuito inglés que no tenía club femenil, situación que le produjo críticas en su momento, informa el portal Medio Tiempo.

The new devils in town. 🔴#MUFC #MUWomen pic.twitter.com/d8FBeoZSPs